У Франції невідомі відбили у тюремного конвою укладеного

Троє озброєних втекли з арештантом.



Троє невідомих у Франції напали на тюремний конвой і звільнили ув’язненого спільника. Напад стався в понеділок, 28 січня, близько 8:30.

Під час нападу обвинуваченого перевозили з міста Безьє в суд муніципалітету Тараскона на півдні Франції. Після прибуття в будівлю суду трьом співробітникам поліції, які супроводжували ув’язненого, погрожували троє “озброєних до зубів” чоловіків.

Зловмисники завдали кілька ударів співробітникам в’язниці і зробили кілька пострілів перед будівлею суду. Після цього ув’язнений втік зі своїми спільниками.

Відзначається, що втікач затриманий був заарештований 26 вересня 2017 року за збройне пограбування, скоєне в злочинній змові, з обтяжливими обставинами.