Смертельне ДТП в Туреччині: зіткнулися 30 авто

Аварія сталася із-за туману.

У місті Конья в центральній частині турецької Анатолії через туман на дорозі зіткнулися близько 30 автомобілів, одна людина загинула, 5 отримали поранення.

“В Коньї… з-за густого туману в’їхали один в одного близько 30 транспортних засобів. 1 людина загинула в результаті нещасного випадку, 5 осіб отримали поранення, 2 важкі”.

Аварія сталася вранці на дорозі “Конья – Анкара” біля промислової зони. Серед автомобілів, які потрапили в ДТП, є вантажівки.

Поранені на машинах швидкої допомоги були доставлені в різні лікарні для лікування.

За фактом події було розпочато розслідування.