Данія вирішила відгородитися від Німеччини парканом

Довжина паркану досягне 70 км.



Влада Данії приступили до будівництва огорожі вздовж кордону з Німеччиною, щоб запобігти потраплянню диких кабанів в країну. Про це в понеділок, 28 січня, заявили в міністерстві сільського господарства країни.

Відзначається, що Копенгаген прийняв таке рішення, через загрозу розповсюдження африканської чуми свиней через кордон і негативного впливу на індустрію свинини в країні.

“У нас є 11 мільярдів вагомих причин зробити все можливе, щоб запобігти потраплянню африканської чуми свиней в Данію”, – заявив міністр екології та продовольства Данії Якоб Эллеманн-Йенсен.

Після завершення будівельних робіт до осені цього року паркан може простягнутися майже на 70 км.

Разом з тим, Німеччина ще не повідомляла про зафіксованих випадках вірусу, смертельного для домашніх свиней і вепрів, але нешкідливого для людей.

Незважаючи на те, що вірус в основному зосереджений в центральній і східній Європі, Бельгія з початку січня повідомила про десятки нових випадків зараження африканською чумою свиней, що викликало стурбованість у ЄС, Франції і Німеччини.