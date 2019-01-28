В Грузії відбудуться масштабні навчання НАТО

У них візьмуть участь 22 країни.

У навчаннях НАТО – Грузія 2019″, які пройдуть в березні поруч з Тбілісі, візьмуть участь представники збройних сил 22 країн.

Про це повідомив глава оборонного відомства Грузії Леван Изория, виступаючи в Тбілісі на представленні плану роботи Міноборони.

“За даними на сьогоднішній день, представники 22 країн підтвердили свою участь у майбутніх в березні поточного року командно-штабних навчаннях “НАТО – Грузія 2019”, – сказав Изория.

Він підтвердив, що в навчаннях як гість візьме участь генсек альянсу Йенс Столтенберг.

Нагадаємо, що Грузія співпрацює з НАТО з кінця 1990-х років, у листопаді 2002 року президент Едуард Шеварднадзе на саміті в Празі заявив про бажання країни стати членом альянсу. Це прагнення підтвердив і наступний президент Михайло Саакашвілі. Новий уряд, що прийшов до влади після перемоги коаліції “Грузинська мрія” в жовтні 2012 року, продовжив курс на інтеграцію в НАТО, назвавши в той же час “найважливішим завданням поетапну нормалізацію відносин з Росією не на шкоду територіальній цілісності Грузії”. У 2015 і 2016 роках Тбілісі відвідував Столтенберг, він запевняв, що Грузія стане членом НАТО, але зазначав, що не може назвати точних термінів вступу країни в альянс.

Тим часом, низка місцевих політиків виступає проти приєднання Грузії до військово-політичних блоків. Найбільш активна в цьому плані екс-спікер парламенту, керівник партії “Демократичний рух – Єдина Грузія” Ніно Бурджанадзе, яка не раз заявляла, що ні США, ні НАТО не в змозі вирішити життєво важливі проблеми Грузії. Як вважає політик, що рішення цих проблем можливо шляхом повномасштабної нормалізації відносин з РФ.