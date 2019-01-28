Троє чоловіків забили насмерть жінку-ветерана з-за 20 тисяч рублів

Слідчі затримали трьох чоловіків, які вбили 97-річну жінку-ветерана Великої Вітчизняної війни з-за 20 тисяч рублів. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

10 січня троє зловмисників проникли через вікно в будинок 97-річної жінки у селі Курсавка Ставропольського краю, накрили її рядном і жорстоко побили, забравши паспорт і 20 тисяч рублів, відкладені жінкою на власні похорони. За словами одного з нападників, відео допиту яких опубліковано на Youtube-каналі СК РФ, жінка заявила: “Не чіпайте мене, я віддам вам усе”. “Я навіть не знаю, за що вдарив”, – зізнається інший учасник нападу.

Як зазначає “Комсомольська правда”, жінці вдалося вижити, і вона сама викликала лікарів, які відвезли її в лікарню. Під час госпіталізації потерпіла співпрацювала зі слідчими і змогла дати прикмети грабіжників, однак через два дні померла в лікарні.

Слідчі також з’ясували, що підозрювані, жителі Ростовської області 1998 та 1994 років народження, навесні 2018 року встановлювали в цьому будинку пластикові вікна. Тоді вони викрали у пенсіонерки 120 тисяч рублів, і менше ніж через рік вирішили пограбувати її ще раз. З ними проводяться слідчі дії, вирішується питання про їхній арешт.