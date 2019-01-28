Житель Філіппін покусав крокодила, щоб врятувати дитину

Чоловік погриз тварині лапу.



У місті Балабак, провінція Палаван (Філіппіни), батько врятував 12-річного сина, якого атакував крокодил.

Хлопчик купався у річці з молодшим братом, коли на нього напала рептилія. Крокодил схопив хлопця за ліву руку і потягнув на дно річки. В цей час молодший брат покликав з будинку батьків. На місце прибіг батько хлопців.

Він намагався вдарити хижака кулаком, а потім вчепився в нього зубами і кілька хвилин гриз його лапу. Йому довелося використовувати єдина зброя, яке було у чоловіка.

“Він багато разів кусав крокодила за м’які місця, намагаючись врятувати свого сина”, – розповів представник поліції Фальтадо.

В результаті рептилія відпустила хлопчика і попливла геть. Постраждалого доставили в лікарню, йому надали необхідну медичну допомогу.

“До щастя і завдяки хоробрості батька, жертва не потонула і тільки постраждала від крокодилячих укусів”, – додали в поліції.

Постраждалий хлопець знаходиться у лікарні.