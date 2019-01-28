Папа Римський прокоментував державний переворот у Венесуелі

Папа Франциск побоюється “кривавої лазні”



Папа Римський Франциск в понеділок заявив, що в жаху від того, що політична криза, що охопила Венесуели, може перетворитися в “криваву лазню”.

“Чого я боюся? Кривавої лазні”, – сказав перший латиноамериканський понтифік на борту літака під час свого повернення з Панами, додавши, що “проблема насильства жахає мене”.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро і лідер опозиції Хуан Гуайдо втягнуті в боротьбу за владу з тих пір, як у минулу середу Гуайдо оголосив себе “виконуючим обов’язки президента” на тлі запеклих протестів з-за економічних проблем у країні.

Протистояння розкололо міжнародне співтовариство на країни, які визнають Гуайдо в якості президента, включаючи Сполучені Штати і дюжину країн регіону, і тими, які все ще визнають Мадуро, включаючи Росію і Китай.

Перед вильотом з Панами Франциск закликав до “справедливого і мирного вирішення” кризи і сказав, що він молиться за результат, який брав би до уваги “повага до прав людини”.

Видання зазначає, що Франциск “з усіх сил намагався не приймати сторону в цьому питанні”, хоча церква у Венесуелі дуже критично ставилася до соціалістичного режиму Мадуро в умовах економічного колапсу країни.