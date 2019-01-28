НАБУ фальсифікував причетність до Мартиненко «Бредкресту» – адвокат

НАБУ і САП намагалися приховати від суду ключовий документ, який виправдовує Миколи Мартиненка і спростовує, що він був бенефіціаром компанії «Бредкрест».

Про це повідомляє прес-служба екс-депутата.

Адвокат Петро Бойко зазначив, що «слухання в суді показали: Микола Мартиненко не фігурує ні в одному документі про власність «Бредкреста». НАБУ фальсифікував причетність Мартиненко. Ніде немає його підписів, він також не розпоряджався фінансами і не отримав ні копійки. Юридичні факти – річ уперта», – сказав захисник.

«Головним доказом НАБУ є так звана «форма А» – ксерокопія банківської анкети з прізвищем Мартиненка про нібито відкриття рахунку 15 січня 2007 р. Це смішно, тому що на той момент цієї компанії не було і вона не могла мати рахунки», – зазначив Бойко.

«НАБУ у відповідь на свій запит отримала від панамської влади офіційний документ, який де-факто спростовує фігурування Миколи Мартиненка. Там зазначено, що бенефіціаром і власником «Бредкреста» був Джон Фостер (John B. Foster). Крім того, в установчому договорі про її створення від 16 січня 2007 ніколи не було прізвища Мартиненко. Навіть іноземний свідок з боку НАБУ Наталія Фішер у відповідь на запит про власника «Бредкреста» назвала Джона Фостера», – зазначили у екс-депутата.

За словами адвоката, «в НАБУ давно зрозуміли, що це – катастрофа. Тому навмисне не переклали на українську мову доказ про справжнього власника. Звинувачення сподівалося ввести суд в оману і приховати ключовий документ, який виправдовує Миколи Мартиненка», – заявив Бойко.

«Розпіарений фейк про нібито причетність екс-депутата до «Бредрексту» – це відволікання уваги від головного, від юридичної суті справи. Тому звинувачення будується на нібито збитки для «Енергоатому» від контракту з чеської «Шкодою». Але, по-перше, не було ніяких збитків і не було завищення ціни – вона була однаковою і для України, і для європейських країн. По-друге, це питання до «Шкоді» про її економічних відносинах із «Бредкрестом». НАБУ просто маніпулятивно вписав сюди прізвище Мартиненко», – підкреслив Петро Бойко.

Він сказав, що справа вже майже розвалилася. «Воно є суто піарним і не має юридичної бази. На розрекламованої «швейцарської флешці» також не було жодного доказу проти Мартиненка. Ось чому в Швейцарії це справа за 5 років не було передано до суду. В українському суді – включаючи антикорупційний – НАБУ чекає ганебний фінал. Тому НАБУ і САП з усіх сил тягнуть час і намагаються по кілька разів зачитувати в суді один і той самий процесуальний сміття. А їх піар-обслуга намагається дискредитувати суд», – вважають у екс-депутата.