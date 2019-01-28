Проросійські і проіранські союзники Асада розсварилися

У Сирії між проросійськими і проіранськими угрупованнями, які підтримують президента Башара Асада, сталися збройні зіткнення. Про це в понеділок, 28 січня, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на сирійські джерела.

Як розповіли співрозмовники агентства, конфлікт виник між 5-ю бригадою елітного формування Сирійської арабської армії «Сили Тигра», яке підтримує Росія, і проіранського 4-ї дивізії під командуванням молодшого брата сирійського президента Махера Асада.

В даний час бої між сполуками продовжуються на північно-заході провінції Хама в районі населених пунктів Шатха, Бредик, Хайдарийе і Иннаб. В результаті зіткнень вже є вбиті і поранені, проте їх точне число не повідомляється. При цьому відомо, що в ході боїв сторони задіяли важке озброєння, зокрема танки, зазначає агентство.

Як пояснили джерела Anadolu, загострення конфлікту пов’язано зі спробами знизити вплив Ірану в регіоні.

Іран разом з Росією і Туреччиною є країною-гарантом мирного врегулювання сирійського. Іранські сили в Сирії допомагають урядовим військам боротися з противниками, в тому числі з бойовиками терористичної організації «Ісламська держава» (ІГ, заборонена в Росії). При цьому Ізраїль і США постійно вимагають їх відходу з країни. Зокрема, це пов’язано з тим, що, за даними Ізраїлю, Тегеран співпрацює з рухом «Хезболла».

Збройний конфлікт в Сирії почався в 2011 році. В ньому задіяні урядові сили, помірна опозиція і різні ісламістські угруповання.