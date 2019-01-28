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У Чехії обіцяють полегшити працевлаштування українцям

28.01.2019

В Чехии обещают облегчить трудоустройство украинцамУкраїна і Чехія – важливі торговельні партнери.

Чехія планує полегшити українцям процедуру оформлення документів для працевлаштування.

“Українці допомагають нам будувати економіку, і наш уряд розробить кілька програм, які полегшили б оформлення дозволів на працевлаштування”, – каже Петршичек.

За його словами, в Чехії працює понад 100 тис осіб, ще близько 3 тис українських студентом навчаються в чеських вищих навчальних закладах.

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Також міністр підкреслив, що Україна і Чехія – важливі торговельні партнери.

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