Польща замінить російський газ

Поляки зможуть позбутися залежності від російського газу.

У листопаді минулого року, газотранспортні компанії Польщі Gaz-System і Данії Energinet, домовилися спільно працювати над проектом балтійської труби, що з’єднає Польщу з газовими родовищами в Норвегії.

Ще в грудні польська державна компанія PGNiG підписала два довгострокові контракти на постачання СПГ з американськими компаніями Calcasieu Pass Global Venture і Venture Global LNG Plaquemines. В середині січня, ця ж компанія отримала три нові ліцензії на видобуток газу в норвезькій акваторії.

У Польщі сподіваються, що таким чином поляки зможуть позбутися залежності від російського газу.

Нагадаємо, на початку жовтня 2018 року польська компанія Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) підписала контракт з Energy Resources of Ukraine на поставку газу оператору газотранспортної системи “Укртрансгазу”. Договір передбачає поставку понад 200 млн куб. м газу з жовтня 2018 року по 1 травня 2019 року. Сировина буде використовуватися для власних потреб “Укртрансгазу”.

За словами віце-президента PGNiG з комерційних питань Мачея Воняка, компанія пропонує клієнтам газ з різних джерел і напрямків, включаючи ЗПГ з Катару, США або Норвегії, газ з європейських ринків і газ, який видобуває PGNiG в Польщі.