Заступник держсекретаря США: Росія розв’язала нову гонку озброєнь

Герой програми «Нємцова. Інтерв’ю» — заступник держсекретаря США Андреа Томпсон. У Держдепартаменті вона відповідає за контроль за озброєннями і міжнародної безпеки. І це зараз головна людина, з яким можна обговорити песпективи Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

США звинувачують Росію в багаторічному не дотриманні договору і обвъявили ультиматум — до 2 лютого Росія, як вимагає Вашингтон, повинна привести свої ракетні сили відповідно документом. У грудні держсекретар США Майкл Помпео заявив, що у Росії є 60 днів, до 2 лютого 2019 року, для повернення в рамки договору, або ж США виходить з нього. Через кілька днів термін закінчується. Всі останні тижні йшли консультації і переговори з участю Росії і країн НАТО.

Це було перше велике інтерв’ю високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, в минулому — співробітника розвідслужб, після її призначення на посаду у квітні 2018 року.