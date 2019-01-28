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Вибух у Гаазі: обвалилася частина триповерхового будинку, відомо про 9 поранених

28.01.2019

Взрыв в Гааге: обрушилась часть трехэтажного дома, известно о 9 раненых

У Гаазі в житловому будинку на вулиці Ян ван дер Хайденстраат в неділю, 27 січня, стався вибух, в результаті чого частина триповерхового будинку зруйнована.

“В результаті вибуху постраждали дев’ять осіб, з яких сім були доставлені в різні лікарні. Пожежна служба зараз обшукує навколишні будинки. Під уламками є ще як мінімум одна людина”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в будинку стався вибух газу.

На місці події працюють співробітники поліції і рятувальних служб, інші подробиці не повідомляються.

Взрыв в Гааге: обрушилась часть трехэтажного дома, известно о 9 раненыхВзрыв в Гааге: обрушилась часть трехэтажного дома, известно о 9 раненых

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