Мадуро проїхався на танку: армія “друга Путіна” розпочала підготовку до війни

Армія Венесуели почала масштабну перевірку військової техніки перед навчаннями. Про це 27 січня повідомив у Twitter президент країни Ніколас Мадуро, який був скинутий в результаті масштабних протестів за участі лідерів опозиції.

Мадуро запустив пряму трансляцію репортажу, знятого під час його відвідин стрільб. На кадрах були показані танки, БМП, десантні катери. На одному з танків політик прокотився особисто.

Великі навчання у Венесуелі почнуться 10 лютого. Мадуро заявив, що армія “готується захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.