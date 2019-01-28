Повінь – зміна системи

Menu
Close

Мадуро проїхався на танку: армія “друга Путіна” розпочала підготовку до війни

28.01.2019

Мадуро проехался на танке: армия ’’друга Путина’’ начала подготовку к войне

Армія Венесуели почала масштабну перевірку військової техніки перед навчаннями. Про це 27 січня повідомив у Twitter президент країни Ніколас Мадуро, який був скинутий в результаті масштабних протестів за участі лідерів опозиції.

Мадуро запустив пряму трансляцію репортажу, знятого під час його відвідин стрільб. На кадрах були показані танки, БМП, десантні катери. На одному з танків політик прокотився особисто.

Великі навчання у Венесуелі почнуться 10 лютого. Мадуро заявив, що армія “готується захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.

Читайте також:   В Ірані третій день тривають протести
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *