Співробітники посольства США у Венесуелі покинули країну.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

“Якщо буде необхідність зустрітися хоч із самим дияволом для того, щоб відносини наших країн були мирними, ми це зробимо”, – сказав він.

Раніше 28 січня стало відомо, що Трамп розглядав можливість проведення військової операції у Венесуелі. За словами сенатора Ліндсі Грема, президент США заявив, що не хоче чергового вторгнення, але допускає використання сили для захисту наших інтересів безпеки”.

27 січня співробітники посольства США у Венесуелі покинули країну. У свою чергу, Каракас почав процес відкликання співробітників дипмісії у Вашингтоні.

Мадуро відкинув ультиматум країн Європи, які зажадали провести перевибори і загрожували в іншому випадку визнати главою держави лідера опозиції Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом 23 січня на тлі протестів. На його підтримку вже висловилися США, Канада і низка латиноамериканських країн, пізніше до них приєднався Ізраїль, а 28 січня – Австралія.