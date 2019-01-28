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Нідерланди відмовилися приймати біженців

28.01.2019

Нидерланды отказались принимать беженцевКорабель врятував мігрантів біля лівійського узбережжя більше тижня тому.

Італія звернулася з проханням до Нідерландам прийняти 47 мігрантів з гуманітарного судна, якому не дозволили заходити в італійські порти. Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів відмовилося приймати біженців.

Як зазначається, корабель німецької гуманітарної групи під прапором Нідерландів врятував мігрантів біля лівійського узбережжя більше тижня тому.

Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів, заявило, що не буде приймати мігрантів, поки не буде досягнуто угоду про довгострокове те, як відрізняти біженців від економічних мігрантів.

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