Лещенко: “Народний фронт” почав підтримувати Тимошенко, щоб залишитися в парламенті

Члени “Народного фронту” сподіваються, що Тимошенко зможе закрити всі корупційні справи проти них.

Ключові фігури фракції “Народний фронт” почали передвиборну підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко, виключивши зі списку тезку політика.

Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп Сергій Лещенко.

Лещенко вважає, що виключення із списку Юрія Тимошенко стало показовим. Адже екс-однопартієць з-за однакових прізвище, ім’я та по батькові може відібрати голоси у висуванкою від “Батьківщини” Юлії Тимошенко.

“Нардепа Юрія Тимошенко виключили з фракції” Народного фронту” за намір балотуватися в президенти. І він буде забирати частину голосів у Юлії Тимошенко. Люди будуть їх просто плутати в бюлетені. Висунення Юрія Тимошенко нагадує технологію типового технічного кандидата – коли опоненти одного з фаворитів знаходять людину зі схожими ім’ям і прізвищем”, – говорить Лещенко.

Член фракції НФ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прозоро повідомляє, що на цих виборах обере позицію проти чинного президента Петра Порошенка і буде стежити за фальсифікацією голосів. А без підтримки МВС у Порошенка значно менше шансів перемогти на виборах 2019 року. Крім того, він виступив гарантом від “Народного фронту” підтримки Тимошенко.

На думку Лещенка, ще одним прихильником Тимошенко є інший член партії Микола Мартиненко. З Тимошенко його пов’язує офшорна компанія. За часів Януковича через неї перераховували гроші для американського лобіста Юлії Тимошенко, а нещодавно ця ж фірма стала фігурантом у справі НАБУ про розкрадання державних коштів Мартиненко.

“Що ж вплинуло на рішення “Народного фронту”? Бажання зберегти свої “тушки” у владних кріслах. Розуміючи, що рейтингу у них немає, вони почали шукати під кого лягти. І кому продати свій ресурс, який вони нагромадили у влади. Зокрема, “Народний фронт” досі контролює Міністерство внутрішніх справ”, – додає Лещенко.

Політик стверджує, що умовами підтримки Тимошенко з боку ключових осіб “Народного фронту” є забезпечення майбутнього список її партії, збереження закриття справи проти Авакова, закриття справи про корупцію проти Мартиненка.

Тимошенко, за словами журналіста, буде зацікавлена у збереженні виборів за мажоритарними списками, тому що тоді “всі одіозні союзники зможуть потрапити в парламент по округах, щоб вони не кинули на неї тінь”.