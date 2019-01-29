Економіст прогнозує зростання держборгу України

Економіст Ерік Найман прогнозує зростання державного боргу України.

Коментуючи ситуацію, Ерік Найман нагадав, що в 2018 році сукупний державний борг України виріс на $2,02 мільярда, або на 2,6 %. Економіст вважає, що так вийшло з-за поганого наповнення державного бюджету.

Серед причин, за його словами, можна також знайти відносно низьку інфляцію і відносно стабільний курс гривні, адже з-за цього Міністерству фінансів довелося компенсувати недонадходження доходів до бюджету за рахунок збільшення боргів.

Ерік Найман переконаний, що в 2019 році ситуація не зміниться. Він зазначив, що державний борг продовжить рости, а потім доведеться платити вже наступного покоління.

«В Україні немає державної політики щодо цілеспрямованого й усвідомленого погашення держборгу. Це все відбувається ситуативно», – стверджує економіст.

Підводячи підсумки, Ерік Найман заявив, що тенденція зростання державного боргу простежується, починаючи з 2008 року, а для виправлення ситуації потрібно проводити структурні реформи, адже без них буде продовжуватись стагнація.