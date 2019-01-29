На вулицях Парижа на противагу “жовтих жилетах” з’явилися “червоні шарфи “

Протестний рух у Франції поповнилося ще одним напрямком. На вулиці Парижа вийшли близько 10 тисяч осіб в червоних шарфах, які протиставляють себе “жовтих жилетах”.

Так, демонстрація почалася на площі Нації. Учасники пікету скандували: “Так – демократії, ні – революції”. На деяких протестувальників були футболки з написами на кшталт “Я люблю мою республіку” або “Зупинити насильство”. Учасники несли прапори Франції і Євросоюзу.

Ініціатором акції руху “червоних шарфів” став інженер з Тулузи Лоран Сульє, який віддає перевагу партії “Вперед, Республіка!” президента Франції Еммануеля Макрона.

“Червоні шарфи” не підтримують безпосередньо політику французького уряду, але виступають у захист демократії і інститутів влади в країні.