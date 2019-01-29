У Шостці дітей відправили на карантин

Карантин у школах Шостки продовжили з 28 січня до 1 лютого. Відповідне рішення було прийнято з метою запобігання поширення грипу та інших ГРВІ.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

“24 січня 2019 року відбулося засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія прийняла рішення про початок карантину в школах міста з метою запобігання поширення грипу та інших ГРВІ. Карантин у міських школах триватиме з 28 січня по 1 лютого включно”, – йдеться в повідомленні.