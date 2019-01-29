У Донецькій області тюремник вимагав 60 тисяч гривень за дострокове звільнення

Одного з керівників виправної установи Донецькій області викрили на хабарі 60 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ в Facebook.

Чиновник спільно з підлеглим вимагали 60 тис. гривень від одного з ув’язнених. За вказану суму обіцяли вимагачі не погіршувати умови утримання і достроково звільнити засудженого.

Правоохоронці затримали чиновника на одній з автозаправок Торецка при отриманні другої частини хабара в розмірі 30 тис. гривень. Другого зловмисника затримали в службовому кабінеті.

Чиновникам повідомив про підозру за ч. 3 ст. 368 КК.