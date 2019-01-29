У Росії знайдений застреленим екс-глава великої компанії

У Підмосков’ї знайшли мертвим колишнього керівника компанії «Дальспецстрой», що здійснює будівництво космодрому «Східний» Дмитра Савіна.

Тіло було виявлено ввечері 27 січня, повідомило джерело .

Пріоритетною версією слідства, за інформацією правоохоронців, вважається самогубство — він помер від вогнепального поранення в голову, а поруч з тілом знайшли карабін, зареєстрований на його ім’я.

Савін очолював «Дальспецстрой» до березня 2015 року, після чого «за станом здоров’я» перейшов на посаду заступника директора підприємства. Через деякий час його звільнили і з цієї посади. Тоді віце-прем’єр РФ Дмитро Рогозін звинуватив його у створенні заборгованості із зарплати будівельникам космодрому, при цьому Савін влаштував на роботу в «Дальспецстрой» дружину, яка справно отримувала зарплату в розмірі 800 тисяч рублів.

На початку 2019 року на засіданні уряду РФ констатували, що за сім років роботи на «Східному» побудували тільки чверть із запланованих об’єктів.