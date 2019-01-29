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В Україні зросла середня зарплата: кому платять більше всіх

29.01.2019

В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всех

Сума середньої зарплати в Україні в грудні 2018 року склала понад 10,5 тис., у Києві — понад 16 тис. гривень. Це +20,46% за рік (приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції — +9,7%).

Про це на своїй сторінці в Facebook написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він також зазначив, що галузь освіти за даний місяць покинула лідируючі позиції в антирейтингу за середньої зарплати виплати зросли на 20,5%.

 

В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всех

Регіонами з найбільшими середніми зарплатами виявилися:

  1. Київ — 16546 гривень;

  2. Донецька область — 11298 гривень;

  3. Київська область — 11146 гривень.

Експерт підкреслив, що в Херсонській області зарплати за місяць зросли більш ніж на 17%. Таким чином цей регіон залишив рейтинг аутсайдерів по середній зарплаті.

Тепер список регіонів з найменшими середніми зарплатами виглядає так:

  1. Чернігівська область — 8005 гривень;

  2. Кіровоградська область — 8190 гривень;

  3. Тернопільська область — 8307 гривень.

В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всех

 

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

  1. фінансова та страхова діяльність — 18088 гривень;

  2. державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 17 192 гривень;

  3. інформація та телекомунікації — 15 518 гривень.

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

  1. тимчасове розміщування й організація харчування — 6801 гривень;

  2. охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 7340 гривень;

  3. сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство — 8204 гривень.

В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всех

В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всех

В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всех

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