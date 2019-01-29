Помер відомий югославський кінорежисер

Режисер помер у Белграді

Сербський і югославський кінорежисер і сценарист Душан Маковеїв помер у віці 86 років.

Відзначається, що режисер помер у Белграді 25 січня.

Він є одним з представників “Югославської чорної хвилі”. Маковеїв прославився такими фільмами як “Монтенегро”, “Любовний випадок, або Трагедія служить поштово-телеграфного вузла” і “W. R. Містерії організму”, в яких було багато відвертих сцен.

Душан Маковеїв народився в 1932 році в Белграді. У п’ятирічному віці побачив мультиплікаційний фільм “Білосніжка і сім гномів” The Walt Disney Company і, за власним визнанням, назавжди захопився кінематографом.

Після завершення середньої освіти поступив в Белградський університет, де вивчав психологію. Серед викладачів були фахівці старої німецької школи гештальтпсихології, в тому числі соратники Зигмунда Фрейда. Там Душан Маковеїв вперше познайомився з роботами Еріха Фромма і Вільгельма Райха, які пізніше нададуть значний вплив на його творчість. У 1955 році навчання в університеті було завершено.