У Техасі сталася перестрілка між поліцією і наркодилерами: є жертви

Спалахнула справжня війна



Вчора, 28 січня, в американському Х’юстоні (штат Техас) спалахнула справжня війна між поліцією і банда наркодилерів. Два злочинці були вбиті в ході перестрілки, п’ятеро поліцейських поранені, заявив начальник поліції міста Арт Асеведо.

Як уточнив Асеведо, надзвичайна подія трапилася, коли поліцейські прибули в один з будинків у південно-східній частині Х’юстона, де, за даними влади, продавали наркотики. Відкрили стрілянину двоє підозрюваних драгдилеров. П’ять поліцейських отримали вогнепальні поранення, один – травму коліна.

Всі постраждалі госпіталізовані. “Двоє з них перебувають у важкому стані. А двоє підозрюваних були вбиті на місці”, – заявив шеф міської поліції.