У терміналах «Приватбанку» можна буде обміняти валюту

Про це повідомляє UBR з посиланням на члена правління банку Олексія Шабана.

По всій Україні буде встановлено 12 тисяч таких терміналів. Обмін відбуватиметься між гривнями, доларами і євро. Конвертація буде відбуватися в безготівковому режимі. Тобто в термінал потрібно буде вставити валютну купюру, а після конвертацію в гривню гроші будуть зараховані на гривневий рахунок клієнта.

«А можна не вставляти купюру, можна вибрати в терміналі два своїх рахунку — валютний і гривневий, і з допомогою терміналу провести покупку або продаж валюти», — уточнив Шабан.

Відзначається, що обмінні операції можна буде проводити тільки зі своїми рахунками, переводити валюту третім особам не дозволять. Обмінювати валюту можна буде лише через термінали за чинним законодавством банкомати не можуть видавати готівкову іноземну валюту.