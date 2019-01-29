Як політики використовують свої сім’ї у виборчих перегонах

Залучення сім’ї до виборчої кампанії — один з найдієвіших піар-трендів української політики. У свій час на телевізійних екранах разом з онуками з’являвся Леонід Кучма, Віктор Ющенко активно демонстрував підтримку дружини та дітей. Петро Порошенко скрізь намагається бувати з сім’єю. Активно використовують цей напрямок у своїй передвиборчій боротьбі і нинішні кандидати в президенти, пише 24 канал.

Наскільки вдало нинішні претенденти на вищий пост використовують такий піар і кому навіть розлучення вдалося конвертувати у політичні бонуси – дізнавалася журналістка 24 канал.

Від сім’ї до країні

Політики – люди публічні, їх життя розглядають і вивчають мало не під мікроскопом. Особливо цікавить виборців сім’я кандидата.

Піар в сім’ї використовують претенденти на високі посади в усьому світі. Це робить образ кандидата більш людяним, оскільки виборці бачать, що політик теж людина, тому виникає емоційний зв’язок. Дивляться і на дітей: красиві чи ні, чим займаються, де живуть – в Україні чи за зраницей. Адже одна справа, коли сім’я кандидата живе в Україні, друга – за кордоном, це наводить на різні думки. Для чоловіків особливо важливо – який за рахунком шлюб. Це може впливати на виборця, перш за все на жіночу аудиторію. Адже саме вони найчастіше голосують,

– розповідає політтехнолог Тарас Загородній.

Щасливу сім’ю неможливо зіграти, навіть за порадою політтехнолога

Однак вибираючи такий вид піару потрібно мати справді щасливу сім’ю або бути вкрай обережним, щоб не переграти на камеру. Якщо в сім’ї стосунки не склалися, це буде помітно. Неможливо змусити дружину закохано дивитися на чоловіка, якщо наодинці він її принижує.