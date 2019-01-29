Коболєв хоче всі доходи віддавати на благодійність

Андрій Коболєв

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про своє рішення перераховувати всю свою зарплату та інші доходи у три благодійних фонду до кінця поточного календарного року з лютого. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Коболєв зазначив, що таке рішення було прийнято після того, як

тема його зарплати стала політичною. Дуже багато політиків стали її використовувати

як інструмент дискредитації реформ і для підвищення власного рейтингу на рік

подвійних виборів, підкреслив він.

«Саме тому, з метою зняття цього питання з порядку денного

політичних дебатів, я прийняв рішення направляти всі доходи, які отримаю в «Нафтогазі»

(заробітну плату, премії та «бонуси») у період з початку лютого і до кінця поточного

року на благодійність», — написав глава компанії.

Кошти, як він стверджує, будуть направлятися в три організації

– «Народний тил» (на підтримку сімей загиблих українських солдатів), «Повернися живим»

(в підтримку армії) і «Таблеточки» (допомога дітям з онкологічними захворюваннями).

Я був і залишаюсь глибоко переконаним, що ринкові зарплати є обов’язково умовою якісного управління будь-якою компанією,…

Posted by Andriy Kobolyev on Monday, January 28, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що Шевченківський районний суд Києва оштрафував Коболєва на 1 700 гривень за відмову надати депутату Верховної Ради від «Батьківщини» Сергію Власенку інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом».

Нагадаємо, наглядову раду «Нафтогазу України» прийняв

рішення про виплату бонусів правлінню компанії у зв’язку з

перемогою в Стокгольмському арбітражі в суперечці з «Газпромом». Затверджений розмір

бонусів становить 1% від суми виграшу з транзитним контрактом вартість

$4,56 млрд, тобто правлінню підлягає виплата в розмірі $45,6 млн.

Рішення про видачу премії стосується 8 осіб. Серед них –

Коболєв, Сергій Перелому (перший заступник голови правління), Юрій Вітренко (комерційний директор), Ярослав

Теклюк (директор з юридичних питань) і Костянтин Пожидаєв (директор з

корпоративної безпеки).