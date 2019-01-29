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Коболєв хоче всі доходи віддавати на благодійність

29.01.2019

Андрій Коболєв

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про своє рішення перераховувати всю свою зарплату та інші доходи у три благодійних фонду до кінця поточного календарного року з лютого. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Коболєв зазначив, що таке рішення було прийнято після того, як
тема його зарплати стала політичною. Дуже багато політиків стали її використовувати
як інструмент дискредитації реформ і для підвищення власного рейтингу на рік
подвійних виборів, підкреслив він.

«Саме тому, з метою зняття цього питання з порядку денного
політичних дебатів, я прийняв рішення направляти всі доходи, які отримаю в «Нафтогазі»
(заробітну плату, премії та «бонуси») у період з початку лютого і до кінця поточного
року на благодійність», — написав глава компанії.

Кошти, як він стверджує, будуть направлятися в три організації
– «Народний тил» (на підтримку сімей загиблих українських солдатів), «Повернися живим»
(в підтримку армії) і «Таблеточки» (допомога дітям з онкологічними захворюваннями).

Я був і залишаюсь глибоко переконаним, що ринкові зарплати є обов’язково умовою якісного управління будь-якою компанією,…

Posted by Andriy Kobolyev on Monday, January 28, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що Шевченківський районний суд Києва оштрафував Коболєва на 1 700 гривень за відмову надати депутату Верховної Ради від «Батьківщини» Сергію Власенку інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом».

Нагадаємо, наглядову раду «Нафтогазу України» прийняв
рішення про виплату бонусів правлінню компанії у зв’язку з
перемогою в Стокгольмському арбітражі в суперечці з «Газпромом». Затверджений розмір
бонусів становить 1% від суми виграшу з транзитним контрактом вартість
$4,56 млрд, тобто правлінню підлягає виплата в розмірі $45,6 млн.

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Рішення про видачу премії стосується 8 осіб. Серед них –
Коболєв, Сергій Перелому (перший заступник голови правління), Юрій Вітренко (комерційний директор), Ярослав
Теклюк (директор з юридичних питань) і Костянтин Пожидаєв (директор з
корпоративної безпеки).

 

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