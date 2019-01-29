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Меркель нагородили престижною премією американської

29.01.2019

Меркель наградили престижной американской премиейКанцлера відзначили за зміцнення міжнародного взаєморозуміння.

Канцлеру ФРН Ангелі Меркель вручили премію імені американського сенатора Вільяма Фулбрайта за заслуги у зміцненні міжнародного взаєморозуміння.

Приймаючи нагороду в понеділок, 28 січня, у Берліні, глава німецького уряду заявила про зростаючу загрозу популізму і націоналізму в багатьох країнах, у тому числі Німеччини.

За її словами, під загрозою опиняються основні принципи міжнародного права і прав людини. “Ми повинні з цим рішуче протистояти”, − підкреслила Меркель, виступаючи в присутності посла США в Німеччині Річарда Гренелла.

Зокрема, вона нагадала про важливої ролі міжнародних організацій, таких як ООН та Всесвітньої торгової організації, заснованих після усвідомлення “жахів націонал-соціалізму, Другої світової війни і величезної націоналізму”. При цьому вона не згадала безпосередньо американського президента Дональда Трампа, що загрожує виходом з СОТ.

Водночас Меркель підкреслила значення сильної Європи.

“Як партнер і друг Сполучених Штатів Європа може бути сильною тільки в такій мірі, в якій вона єдина”, − заявила канцлер.

Ангела Меркель стала першим німецьким лауреатом премії Фулбрайта. У минулому нагороди удостоювалися, в числі інших, Нельсон Мандела, Кофі Аннан, Джиммі Картер, Білл Клінтон, Вацлав Гавел, організація ” Лікарі без кордонів, а також Білл і Мелінда Гейтс.

Нагороджуючи главу німецького уряду, Асоціація Фулбрайта зазначила провідну роль канцлера ФРН у часи глобальних криз.

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