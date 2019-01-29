Американський військовий корабель покинув Чорне море

Корабель пробув в порту трохи більше тижня.



Есмінець США Donald Cook (DDG 75) у понеділок, 28 січня, покинув Чорне море і увійшов в Середземне море. Про це йдеться в заяві Шостого флоту Військово-морських сил США.

“Перебуваючи в Чорному морі, Donald Cook провів успішний візит в порт Батумі, Грузія. Перебуваючи в Батумі, екіпаж корабля зустрівся з місцевими посадовими особами, взяв участь у спортивному дні з грузинської берегової охорони, провів налагодження зв’язків з громадськістю та організував прийом для посла США в Грузії Росса Вілсона”, – йдеться в повідомленні.

Метою візиту було “посилити взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і продемонструвати колективну рішучість безпеки на Чорному морі в рамках операції “Атлантичне врегулювання”.

Donald Cook – ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління. Головним його зброєю є крилаті ракети Tomahawk з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди. У звичайному і ударному варіантах есмінець оснащений 56 або 96 такими ракетами, відповідно.