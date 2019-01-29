Потрібно брати приклад: Дніпро заощадив 30 мільярдів гривень на держзакупівлі

У рейтингу українських міст “Дніпро” посідає друге місце, поступившись пальмою першості Маріуполю. За статистикою, департаменти та управління Дніпровського міськради за весь час роботи системи провели понад 46 тисяч торгів, загальна вартість яких склала понад 31 млрд гривень.

В Україні з початку використання системи державних закупівель Prozorro було проведено 2,78 млн тендерів. У них взяли участь майже 210 000 учасників. Завдяки системі бюджет країни заощадив понад 71 млрд грн.

Використовувати систему Prozorro Дніпровський міська рада почав ще в 2016-м. За цей час на допороговых закупівлі вдалося заощадити понад 174 млн грн бюджетних грошей.

“Дніпровський міська рада за кількістю проведених процедур в рейтингу всіх організацій входить в першу десятку, а серед міських рад займає друге місце (попереду тільки Маріупольська міськрада). Треба відзначити, що в загальному рейтингу в першу десятку міські ради інших міст взагалі не потрапили. Наприклад, Харківська міська рада знаходиться на 15-му місці”, – розповіла кандидат соціологічних наук, експерт з питань розвитку міст Надія Міхно.

Як повідомила експерт, лідером серед виконавчих органів міськради з економії бюджету став департамент благоустрою та інфраструктури, чиновникам якого вдалося заощадити на тендерних закупівлях більш 568 млн грн.

У рейтинг також потрапила департамент житлового господарства (91,3 млн грн), департамент гуманітарної політики (82,3 млн грн), департамент транспорту і транспортної інфраструктури (67,1 млн грн). Замикає групу лідерів департамент охорони здоров’я, зберігши 60 млн грн.

Зазначимо, що найбільше торгів у системі провів департамент охорони здоров’я – за чиновниками міськздраву числиться 16 400 процедур, департамент гуманітарної політики провів 13 400 процедур, департамент благоустрою та інфраструктури – 5700 процедур, департамент транспорту і транспортної інфраструктури – 2600 тендерів, департамент житлового господарства – 2000.

Завдяки системі суспільних закупівель міськздороввідділу купував техніку та обладнання для лікарень, що допомогло значно поліпшити обслуговування пацієнтів в міських амбулаторіях, кажуть чиновники.

“Найбільше процедур – це закупівля сучасного обладнання та підготовка до реалізації медичної реформи. Департамент благоустрою інфраструктури провів багато різних процедур. Серед них були і покупка певних товарів для проведення ремонтних робіт, і товари для електричних мереж. Було оформлено безліч процедур на різну суму – всі вони стартують від 3000 грн”, – розповіла “Сьогодні” Надія Міхно.

Згідно системі торгів, вже в нинішньому році міськуправління по ремонту та експлуатації автодоріг планує придбати 25 прапорів України. За стяги розміром 12 на 18 метрів планують заплатити не більше 735 тис. грн, при цьому вартість покупки може знизитися в залежності від пропозиції.

Судячи з укладеними договорами, чиновники закуповували паливо, обладнання, запчастини і навіть продукти. Приміром, 2920 буханок хліба для пологового будинку №1 обійдуться по 15,4 грн за штуку. 450 кг цукру для 1-ї міськлікарні купили за 10,99 грн за кіло. 10 тис. яєць для пацієнтів 6-ї міськлікарні обійшлися по 16,8 грн за десяток. А ось для вищого училища фізкультури Дніпровської ОДА закупили 500 кг червоної ікри за досить демократичною ціною в 802,8 тис. грн. Значить, кіло обійдеться в 1605,6 грн. Правда, в договорі сказано, що в цю суму входить доставка, податки та інші витрати, пов’язані з виконанням умов тендеру.