Юрій Іванющенко: «Сірий кардинал» часів Януковича – «Темна лоадка» Порошенко

Юрій Іванющенко – Юра Єнакіївський

Кримінальний авторитет часів Віктора Януковича Юра Єнакіївський, в миру Юрій Іванющенко, дивовижним чином домігся зняття арешту з своїх активів у Європі і більше не знаходиться в міжнародному розшуку. Більш того, побіжний екс-регіонал продовжує володіти бізнесом в Україні, і навіть співпрацювати з держструктурами. Крім цього, він активно «кришує» контрабанду і продовжує тримати в страху кримінальний світ, його люди сидять у Кабміні, міністерствах і відомствах. Як же йому це вдається, і хто допомагає корешу колишнього президента і конкуренту Ріната Ахметова? Розбирається.

Людина без минулого

Іванющенко Юрій Володимирович – персона дуже загадкова і не менш цікава. Кримінальний авторитет, вирощений на вотчині Януковича, донині не відкриває таємниці своєї біографії. Адже світитися Юрій Іванющенко не любить. Так, навіть на інавгурацію Януковича він прибув таємно і ховався за високо піднятим коміром пальта.

Достовірно відомо лише те, що Юрій Іванющенко народився 21 лютого 1959 року, має вищу освіту і на момент обрання у ВРУ у 2007 році за списком партії «Відродження» та у 2012 році за списком «Партії регіонів» проживав в місті Єнакієве Донецької області.

Примітно, що відразу ж після проходу в Раду за списком «Відродження» Іванющенко вийшов з партії і вступив у фракцію ПР.

Про особисте життя Іванющенко відомо небагато. Достовірно можна сказати, що у нього є дочка Яна, яка прославилася після своєї дорогої весілля, на якій особисто була присутня подружжя Януковичів. Другий раз про дочки депутата заговорили після того, як Яна знялася напівоголеною і виклала фото в Інтернет. Зараз Яна Юрьеван Іванющенко дуже активна в Instagram, де демонструє всю палітру luxury-життя. Заявляє себе вона, як американська співачка Ivy Layne. На рахунку Яни навіть кілька недешевих кліпів.



На фото Яна – дочка Юрія Іванющенка

На фото Яна – дочка Юрія Іванющенка

Двоє синів Іванющенко володіють низкою компаній за кордоном. Всі вони пов’язані з виведенням коштів з українських державних підприємств.



На фото Арсен і Яна – син і дочка Іванющенка

У рідному місті про Юрія Іванющенка говорити не люблять. Тут бояться навіть згадок про Юру Єнакіївського. І в цьому немає нічого дивного.

У довідці ГРУ ГШ ЗС РФ, готується особисто для Володимира Путіна, «Юра Єнакіївський», він же «Юрець Малий», іменується не інакше як ватажком «спеціалізованої бригади кіллерів», що скоїла понад 40 замовних убивств, в тому числі вбивство президента футбольного клубу «Шахтар» Ахатя Брагіна (Алік Грек) і колишнього керівника Азовського морського пароплавства Анатолія Бандури. В ланці, яким керував Юра Єнакіївський, складався і кум Віктора Януковича хтось «Зуй» (Зуєв А. П.).

Але це не єдине, що пов’язує Іванющенко і Януковича. Так, у часи донецьких від імені Януковича Іванющенко виступав у ролі «наглядача». Цю посаду він отримав з початком президентської кампанії, як раз тоді, коли Віктор Федорович запідозрив Ріната Ахметова зайвих не тільки емоційних, але й матеріальних симпатії до Юлії Тимошенко.

Восени 2010-го Янукович вже боявся на стовідсотково спиратися на Ріната, тому пішов ва-банк і довірився Іванющенко. При цьому важливо, що Віктор Федорович тримав на короткому повідку й Іванющенко, й Ахметова.

Згадаймо, як він розіграв комбінацію: міністр вуглепрому – иванющенковский, а заступники – ахметівські. Це і було початком більш глибоко процесу розколу донецьких. Варто пригадати макіївських терористів і справу про вибух в 2011 році. Згідно з однією з магістральних версій спецслужб причиною вибухів у Макіївці став переділ ринку вуглевидобутку між Іванющенко та Ахметов.

Молодість Юри Єнакіївського пройшли в Єнакієвому за адресою проспект Металургів 35, кв. 56. У дев’яності, коли Ивавнющенко вже входив у місцеву ОЗУ, в під’їзді його будинку був убитий хлопець. Зовні він був схожий з Юрієм Володимировичем і припускають, що метою кілера був саме кримінальний авторитет, а не дворова «шістка».

Що ж стосується трудового шляху Іванющенко, то єнакіївські запевняють – він ніколи ніде не працював. У той же час, коли Іванющенко став нардепом у ЗМІ промайнула інформація, що він нібито відпрацював 15 років (з 1981 по 1996) на коксохімі, де пройшов трудовий шлях від майстра електромайстерні до заступника директора по економіці.

Крім того, Іванющенко з 1996 по 2005 рік значився директором з економіки та президентом НВП «Алві-Інвест», а з 2005 і на момент обрання до Верховної Ради — Президентом ТОВ «УГК 2000». Обидві фірми зареєстровані на один єнакіївський адресу. Крім того, прізвище Іванющенко фігурує в якості засновника ще ряду фірм, серед яких ТОВ «ЦРЕ» (ринкова торгівля) і ТОВ «Лугресурс» (санаторна діяльність).

Але насправді все це фікція і піднявся Юрій Іванющенко на шлакових відвалах Єнакіївського металургійного заводу до придбання підприємства Рінатом Ахметовим. Також Юра Єнакіївський «кришував» численні «копанки» і, як ми вже відзначали в якості кілера, ліквідував незручних людей. І перше, і друге справи досить прибуткові.

Що цікаво, згідно офіційної біографії, обіймав керівні посади Юрій Іванющенко ще не маючи вищої освіти, адже в його дипломі зазначено, що вишку він отримав у Бердянському університеті економіки і менеджменту за спеціальністю «Облік і аудит» лише в 2007 році.

SKELET-info має інформацію, що диплом Іванющенко є липою, він ніколи не вчився у вузі, а папірець про вищу освіту йому видали, щоб протягнути в Раду. Липою є і місце проживання Іванющенко, так як, піднявся в лихі дев’яності бізнесмен, на момент обрання у ВРУ вже давно жив у Монако.

Депутат-мільйонер чи що нажився Юра Єнакіївський

У часи президентства Януковича Іванющенко з ватажка банди кілерів різко перетворився на куратора кримінального світу. У той же час Юрцу продовжували довіряти важливі справи за його старим профілем, тому не дивно, що в 2011-му році прізвище нардепа спливла в контексті вбивства запорізького бізнесмена Романа Войцеховського, більш відомого як «Рома Кантор», який входили в коло ділових партнерів по «свалочному» бізнесу зятя Григорія Суркіса «Стаса» Стукальского.

Після виборів скарбник Віктора Федоровича отримав досить широкий спектр повноважень. Будучи нардепом, він навіть не загортався на походи в Раду, там його ніколи не бачили, проте картка Іванющенко завжди кимось реєструвалася. Природно, що і виступів, та запитів і поправок до законів за два скликання за ним не числиться. А депутатський мандат для Іванющенка – це лише свого роду індульгенція, гарантія недоторканності.

Крім криміналітету в 2010-му році під контроль Іванющенко перейшли АПК, Міноборони, Держмитниця і безліч інших важливих галузей. Також Іванющенко курирував найбільший в Україні і Східній Європі ринок «Сьомий кілометр». Весь конфіскований, тобто віджатий на митниці товар, що реалізовувався саме тут. Гроші з реалізації йшли частково в кишеню Януковича, частково в офшори Іванющенко.

Крім того, в спайці з Віктором Федоровичем Юра Єнакіївський вимивав гроші з державних підприємств. Наприклад, ДП «Антрацит» за результатами тендеру уклало 22 лютого 2011 року договір на переробку 1817,7 тис. тонн вугілля. Ціна питання — 78 млн 160 тис. грн. Підприємство на той момент курирував бізнес-партнер Юри Єнакієвського Іван Аврамов.

А, взявши під контроль «оборонку», спільно з сином Януковича Олександром Вікторовичем Іванющенко доклав максимум зусиль, що на посаді міністра втримався Михайло Єжель, лоббировавший інтереси його компаній забезпечують українську армію продовольством, а також інтереси у сфері торгівлі зброєю.

До речі, у 2014 році спливла інформація, що Юра Єнакієвський також займався тіньовим ринком алкоголю, і випустив понад 300 млн пляшок неврахованої горілки. Про це заявили у Міністерстві доходів і зборів. Однак, як не дивно, кримінального провадження з цього приводу відкрито не було. Втім, дивуватися тут нічому, адже Іванющенко, хоч і перебуваємо у всеукраїнському розшуку, дискомфорту в питанні ведення бізнесу в Україні не відчуває.





Варто відзначити, що, незважаючи на свій дуже завидну фінансове становище, Юрій Іванющенко ніколи не поспішав реєструвати нерухомість і дорогі автомобілі на своє ім’я. Невже страхувався і підозрював, чим все може закінчитися?

Так, згідно з декларацією про доходи за 2011 рік, яка потрапила в наші руки, на той час Юрій Іванющенко був одружений і на його утриманні було двоє синів. Дружина депутата також не працювала.

А ось Юрій Володимирович у 2011-му отримав за своє депутатство близько 172 тис. грн. Незважаючи на те, що за рік Іванющенко заробив 4 млн 933 тис. грн. дивідендів від свого вкладу у банку, держава видала йому майже 35 тис. матеріальної допомоги.

На рахунку в банку у Юри Єнакіївського на той момент було 26 млн 738 тис. грн. Також він володів цінними паперами вартістю 309 тис. грн.

З нерухомості депутат тоді задекларував лише земельну ділянку площею 600 кв. м. і будинок на 270 «квадратів». На дружину декларанта була записана квартира площею 235,5 кв. м.

У 2011 році Іванющенко володів чотирма «меринами» 2007-2008 р. в. П’ятий «мерс» було записано на його дружину.

Валерія Романова, для

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

Юрій Іванющенко: «Сірий кардинал» часів Януковича – «Темна лоадка» Порошенко оновлено: Січень 28, 2019 автором: creator