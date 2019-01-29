У Китаї стратили чоловіка, який збив на смерть 15 осіб

Він атакував городян з ножем і лопатою.

У Китаї був приведений у виконання смертний вирок громадянину на ім’я Ян Цзаньюнь, обвинуваченого у вчиненні умисного наїзду на людей у вересні 2018 року і жертвами якого стали 15 людей.

Агентство повідомляє, що смертний вирок був приведений у дію у вівторок, 29 січня, в провінції Хунань (Центральний Китай).

Увечері 12 вересня в повіті Хэдун міського округу Хен’ян провінції Хунань позашляховик Land Rover з’їхав з проїжджої частини і в’їхав в групу людей, що зібралися на одній з площ міста. Після наїзду Ян Цзаньюнь атакував городян з ножем і лопатою. В результаті його дій 15 осіб загинули, ще 43 отримали поранення.

Згідно з даними правоохоронних органів, 54-річний чоловік раніше неодноразово мав проблеми з законом.

18 січня 2019 року судові органи КНР засудили обвинуваченого до смертної кари, а також довічного позбавлення політичних прав.