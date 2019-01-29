Українці витратили за рік на ліки 85 мільйонів

У минулому році аптечні продажі в Україні в грошовому вираженні збільшилися на 23,4% порівняно з 2017 роком — до 84,57 млрд грн. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані компанії «Бізнес Кредит».

У той же час в натуральному вираженні продажу в аптеках знизилися

на 0,84% — до 1,52 млрд упаковок. А середньозважена ціна товарів аптечного кошика

в минулому році зросла на 24,45% — до 55,64 грн за одиницю.

У свою чергу роздрібні продажі лікарських засобів в грошовому

вираженні збільшилися на 25,29% — до 69,611 млрд грн, а в натуральному — на 4,83%,

до 1,002 млрд упаковок. Крім того середньозважена ціна лікарських засобів

в минулому році зросла на 19,52% — до 69,45 грн за одиницю товару.

Раніше SKELET-info повідомляв, що аптечний бізнес приносить власникам великих мереж до 200% прибутку, а безпосередньо українці переплачують в аптеках близько 30%.