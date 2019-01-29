Росія звинуватила США у поваленні влади у Венесуелі

Сполучені Штати відкрито намагаються повалити законну владу в Венесуелі. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

«Нас турбує те, що роблять США та їх найближчі союзники відносно Венесуели, грубо порушуючи всі мислимі норми міжнародного права», — сказав глава відомства. Він додав, що міжнародна спільнота не може допустити, щоб врегулювання кризи здійснювалося неконституційними методами.

28 січня в Москві опроверглиинформацию ЗМІ про те, що російська сторона забезпечила охорону обраного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Днем раніше також була спростована інформація про перекидання до Венесуели 400 бійців з Росії.

23 січня на тлі масових протестних виступів спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе президентом. Його визнали США, Канада і низка країн Латинської Америки. Москва підтримала президента Ніколаса Мадуро. Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Мадуро, який відбувся 24 січня, назвав порушенням норм міжнародного права втручання інших країн у ситуацію в республіці. Він також закликав вирішити питання мирним шляхом.