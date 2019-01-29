У Британії посадили за грати саму молоду дівчину-педофіла

Вона зізналася у 16 факти насильства.



Наймолодша в історії Великобританії жінка-педофіл відправилася у в’язницю на сім років і десять місяців за скоєння ряду злочинів проти двох неповнолітніх.

За інформацією таблоїду, 18-річна співробітниця дитячого садка Софі Елмс зізналася у 16 факти сексуального насильства проти двох дітей у віці двох і трьох років.

Злочини були скоєні в період з грудня 2016 року по березень 2018 року. У поліції запевнили, що ні одне з правопорушень не сталося на території дитячого закладу.

На слуханні справи Елмс батько двох постраждалих дівчаток заявив, що вона “повністю зруйнувала наше життя”.