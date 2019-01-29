За рік сто найбільших платників податків перерахували до держбюджету 291 млрд

У 2018 році 100 найбільших платників податків збільшили відрахування до зведеного державного бюджету на 14% до 291,7 млрд грн.

Аналіз найбільших компаній-платників податків, які обслуговуються в офісі, проведений за галузевим принципом – нафтогазова промисловість, електроенергетика, металургія, банківський сектор, тютюнова галузь, сфера зв’язку.

Найбільшим платником податків стала компанія “Укргазвидобування”, яка сплатила 41,255 млрд грн податків, а також компанії “Нафтогаз України” – 28,115 млрд грн, “Укрнафта” – 15,544 млрд грн.

Всього з добувної галузі в рейтинг потрапили 22 компанії.З енергетичного сектора в рейтинг увійшли 10 компаній (“Енергоринок” – 6,541 млрд грн податків, “Енергоатом” – 6,407 млрд грн, “Центренерго” – 2,936 млрд грн).

З транспортної галузі в рейтинг увійшли 17 підприємств (найбільші – “Укртрансгаз” – 6,636 млрд грн, “Укрзалізниця” – 5,224 млрд грн і Адміністрація морських портів – 3,048 млрд грн).