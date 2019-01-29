У Греції посадили за ґрати єпископа, який образив геїв

Він закликав “наплювати” на гомосексуалістів

Грецький суд визнав винним у порушенні антирасистських законів і зловживанні повноваженнями провідного церковного чиновника Елладської православної церкви за його публікації проти геїв.

Єпископ Калавритский і Эгиалийский Амвросій отримав семимесячний термін ув’язнення з відстрочкою на три роки.

У своєму пості в 2015 році Амвросій закликав “наплювати” на гомосексуалістів, заявивши, що “вони не є людськими істотами, вони – шлюб природи”.

Суд у місті Эгио одноголосно визнав винним єпископа, який є одним із найконсервативніших у цій грецької церкви. Раніше суд нижчої інстанції виправдав його, але справу було оскаржено.

Адвокат групи громадян, які подали в суд на єпископа, вітав рішення суду в понеділок, заявивши, що воно обмежує “підбурливі і расистські висловлювання”.

Зазначимо, в жовтні Амвросій критикував Вселенського патріарха Варфоломія за його намір “розколоти світове православ’я”, надавши автокефалію Православної церкви України.