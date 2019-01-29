У США ведмідь дбав про хлопчика, що загубився у лісі

3-річний хлопчик загубився в лісі.



3-річний Кейсі Хетеуей з Північної Кароліни в США загубився у лісі на два дні. Він грав у дворі будинку своєї бабусі, а потім побіг далі і заблукав.

Після масштабних пошуків дитини виявили за 2,5 км від дому. Він плакав і кликав матір. Казав, що про нього дбав ведмідь – зігрівав і захищав.

У ті дні похолодало – температура опускалася до -6 градусів. Рятувальники побачили Кейсі на зарослому маленькому острові. Навколо – водойма до метра в глибину.

Тітка дитини Бринна Хетеуей в мережі написала, що Кейсі “тусувався разом з ведмедем”.

“Бог послав йому одного, щоб він був у безпеці. Бог добрий Бог. Чудеса трапляються”, – пише Бринна.

Кейсі госпіталізували, хоча він добре відчував себе після події.