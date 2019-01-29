У Нацбанку бояться нової хвилі відтоку капіталу з України після 7 лютого — після вступу в силу революційного валютного закону. Тому зажадали від банків ретельніше перевіряти погашення клієнтами зовнішніх кредитів: відповідні вказівки містяться в телеграмі НБУ №Р/25-0006/2831 за підписом заступника голови Олега Чурия.

В ній фінансистам нагадали про класичною схемою виведення грошей з країни: підприємство бере кредит у спорідненої структури за кордоном, після чого платить їй великі відсотки, а потім і всю суму позики. Де-юре — це кредит, де-факто — виведення капіталу, пишуть Вести з посиланням на UBR.ua.

Щоб мінімізувати подібні проводки, банкірів зобов’язали перевіряти кожен випадок погашення українським бізнесом зовнішніх заступників. І насамперед, ретельно виявляти сторони правочину — вони є спорідненими структурами. А потім і вартість позики.

Щоб зрозуміти, чи є вона завищеною, в НБУ рекомендують вивчати дві складові: базову вартість кредитного ресурсу на світовому ринку. Наприклад, відштовхуючись від LIBOR або облікової ставки центробанку тієї країни, в якій знаходиться кредитор; додаткову націнку, з урахуванням рейтингу України та індивідуальної оцінки ризику конкретного позичальника.

У Нацбанку хочуть, щоб банки проповідували жорсткий валютний контроль щодо подібних операцій, ще до проведення клієнтами кредитних погашень. Навіть після лібералізації валютного законодавства після 7 лютого 2019 року.

У фінустановах подібні роз’яснення зазвичай сприймають, як прямий наказ, і чітко виконують. Проте з новим валютним законом, як відомо, вводиться принцип «що не заборонено, те дозволено». Так що тільки після перевірок Нацбанком стане ясно, як революційний закон буде на ділі реалізовуватися банками.

В Україні посилять валютний контроль оновлено: Січень 29, 2019 автором: Redactor