Родичі чиновника СБУ беруть участь у схемах з фармацевтичної контрабандою

Дружина першого заступника Головного слідчого управління Служби безпеки України Олександра Кравченка є власником (абсолютним чи частковим) фірм, які контрабандою постачають фармацевтичні препарати в Придністровську молдавську республіку (окупована РФ з 1991 року). Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання «Реаліст».
«Безпосередньо ініціатором контрабандних схем є
відомий по ряду інших кримінальних проваджень громадянин Індії Джаин Прадіп
Кумар. А також компанія з ОАЕ «Дені і Хемі» і компанія «Таблетка А», якою
володіє Юлія Кравченко — дружина полковника Кравченка», – йдеться в
розслідуванні.
Журналісти нагадують, що Кумар був фігурантом відкритого в
2015 році досудового розслідування по закупівлі Моз України від ліків
ВІЛ за ціною, яка в п’ять разів перевищувала ринкову. Справа кілька разів міняло
підслідність, після чого загубилася в процесуальній черги, повідомляє
видання.
«Причина спливла в процесі аналізу поставок індійських
фармпрепаратів за посередництва українських дилерів в ПМР. Нагадаємо, що
законодавство Молдови передбачає імпорт на територію країни тільки
зареєстрованих урядом фармпрепаратів, тоді як на території ПМР
це умова ігнорується», – зазначає ЗМІ.
Так, серед постачальників виявилися юридичні особи, власником
яких є сім’я заступника начальника ГСУ СБУ, зокрема ТОВ «Таблетка
А», якої на 90% володіє його дружина Юлія Кравченко.
За даними ЗМІ, Юлія Кравченко заснувала через свій ФОП групу
компаній з антикризового менеджменту, а для управління фінансовими потоками
володіє закритих недиверсифікованих венчурним інвестиційним фондом «Південь-Девелопент».
«Зареєстрована за тією ж адресою ТОВ «Арта Проперті
Менеджмент» пов’язане з Алексом Мардером і Юрієм Каплуном, відомими щодо скандалу
з виведенням коштів з ліквідованого НБУ «Кредитпромбанку», – додають
журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочко підозрюють у причетності до припинення закупівлі життєво важливих ліків для діалізу.