Родичі чиновника СБУ беруть участь у схемах з фармацевтичної контрабандою

Дружина першого заступника Головного слідчого управління Служби безпеки України Олександра Кравченка є власником (абсолютним чи частковим) фірм, які контрабандою постачають фармацевтичні препарати в Придністровську молдавську республіку (окупована РФ з 1991 року). Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання «Реаліст».

«Безпосередньо ініціатором контрабандних схем є

відомий по ряду інших кримінальних проваджень громадянин Індії Джаин Прадіп

Кумар. А також компанія з ОАЕ «Дені і Хемі» і компанія «Таблетка А», якою

володіє Юлія Кравченко — дружина полковника Кравченка», – йдеться в

розслідуванні.

Журналісти нагадують, що Кумар був фігурантом відкритого в

2015 році досудового розслідування по закупівлі Моз України від ліків

ВІЛ за ціною, яка в п’ять разів перевищувала ринкову. Справа кілька разів міняло

підслідність, після чого загубилася в процесуальній черги, повідомляє

видання.

«Причина спливла в процесі аналізу поставок індійських

фармпрепаратів за посередництва українських дилерів в ПМР. Нагадаємо, що

законодавство Молдови передбачає імпорт на територію країни тільки

зареєстрованих урядом фармпрепаратів, тоді як на території ПМР

це умова ігнорується», – зазначає ЗМІ.

Так, серед постачальників виявилися юридичні особи, власником

яких є сім’я заступника начальника ГСУ СБУ, зокрема ТОВ «Таблетка

А», якої на 90% володіє його дружина Юлія Кравченко.

За даними ЗМІ, Юлія Кравченко заснувала через свій ФОП групу

компаній з антикризового менеджменту, а для управління фінансовими потоками

володіє закритих недиверсифікованих венчурним інвестиційним фондом «Південь-Девелопент».

«Зареєстрована за тією ж адресою ТОВ «Арта Проперті

Менеджмент» пов’язане з Алексом Мардером і Юрієм Каплуном, відомими щодо скандалу

з виведенням коштів з ліквідованого НБУ «Кредитпромбанку», – додають

журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочко підозрюють у причетності до припинення закупівлі життєво важливих ліків для діалізу.