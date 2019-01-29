ЦВК найняла скандального розробника софта для системи «Вибори» за 16 мільйонів

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ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Медирент» підтримає систему Центральної виборчої комісії за 15,68 млн грн. Угоду було укладено не через тендер, а з переговорної процедурою, тому що «Медирент» розробив цю систему, повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

До червня цього року повинна бути проведена модифікація і підтримка

інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України» Єдиної інформаційно-аналітичної

системи «Вибори».

Із загальної суми угоди, зокрема передбачені такі витрати:

– за послуги ТОВ «Инфосейф Інноваційні технології» — 6,99 млн

грн;

– місячна зарплата головного програміста – 45 тис. грн;

– місячна зарплата адміністратора бази даних – 43 тис. грн;

– місячна зарплата інженера-програміста – 41 тис. грн;

– місячна зарплата менеджера проекту – 40,5 тис. грн;

Як зазначили в ЦВК, вони звернулися саме до «Медирент», бо

що інші компанії, до яких зверталася відомство (ТОВ «Софт Продакшн», ТОВ «Миромикс

Юнайтед» і ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Проком») заявили, що не можуть

надати такі послуги. В той же час вони пропонували розробити нову систему

за 7-36 місяців вартістю 36-42,5 млн грн.

«Тому послуги з метою економії бюджетних коштів замовили в

«Медиренту», який єдиний може надати їх у стислі терміни», – йдеться

в обґрунтуванні ЦВК.

Журналісти також нагадують, що «Медирент» фігурує у справі

про розтрати в Мін’юсті, «Укртрансгазі» і розробив Єдину базу даних звітів про

оцінки ФДМУ. Як повідомляв, платний доступ до цієї бази оцінювачів та нотаріусам

забезпечують чотири приватні електронні майданчики, які

пов’язані між собою і мають один програмний код.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ЦВК оголосила тендер на виготовлення печаток для окружних і дільничних виборчих комісій з виборів президента України.

Нагадаємо, також, що на проведення президентських виборів і

виборів до Верховної Ради витратять понад 4 мільярдів гривень

держбюджету. Також в бюджет-2019 заклали виділення одного мільярда гривень на

президентський фонд Петра Порошенка.