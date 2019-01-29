ЦВК найняла скандального розробника софта для системи «Вибори» за 16 мільйонів

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ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Медирент» підтримає систему Центральної виборчої комісії за 15,68 млн грн. Угоду було укладено не через тендер, а з переговорної процедурою, тому що «Медирент» розробив цю систему, повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.
До червня цього року повинна бути проведена модифікація і підтримка
інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України» Єдиної інформаційно-аналітичної
системи «Вибори».
Із загальної суми угоди, зокрема передбачені такі витрати:
– за послуги ТОВ «Инфосейф Інноваційні технології» — 6,99 млн
грн;
– місячна зарплата головного програміста – 45 тис. грн;
– місячна зарплата адміністратора бази даних – 43 тис. грн;
– місячна зарплата інженера-програміста – 41 тис. грн;
– місячна зарплата менеджера проекту – 40,5 тис. грн;
Як зазначили в ЦВК, вони звернулися саме до «Медирент», бо
що інші компанії, до яких зверталася відомство (ТОВ «Софт Продакшн», ТОВ «Миромикс
Юнайтед» і ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Проком») заявили, що не можуть
надати такі послуги. В той же час вони пропонували розробити нову систему
за 7-36 місяців вартістю 36-42,5 млн грн.
«Тому послуги з метою економії бюджетних коштів замовили в
«Медиренту», який єдиний може надати їх у стислі терміни», – йдеться
в обґрунтуванні ЦВК.
Журналісти також нагадують, що «Медирент» фігурує у справі
про розтрати в Мін’юсті, «Укртрансгазі» і розробив Єдину базу даних звітів про
оцінки ФДМУ. Як повідомляв, платний доступ до цієї бази оцінювачів та нотаріусам
забезпечують чотири приватні електронні майданчики, які
пов’язані між собою і мають один програмний код.
Раніше SKELET-info повідомляв, що ЦВК оголосила тендер на виготовлення печаток для окружних і дільничних виборчих комісій з виборів президента України.
Нагадаємо, також, що на проведення президентських виборів і
виборів до Верховної Ради витратять понад 4 мільярдів гривень
держбюджету. Також в бюджет-2019 заклали виділення одного мільярда гривень на
президентський фонд Петра Порошенка.