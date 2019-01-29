Лідер опозиції Венесуели розповів, про що говорив з Трампом

Він спілкувався і з главами інших країн.



Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуаидо заявив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, він спілкувався не тільки з лідером США, але з главами інших держав у регіоні і світі.

Гуайдо підкреслив, що не збирається йти на “помилковий діалог”, який забезпечить існування в країні нинішніх порядків.

Уточнюється, що на питання про обговорення з Трампом “військового варіанту” Гуаидо сказав, що першорядне значення для нього мають знаходяться в надзвичайної гуманітарної ситуації громадяни країни.

За його словами, в бесідах обговорювалися питання тиску на опозицію з боку уряду чинного глави держави Ніколаса Мадуро.

Гуаидо відкинув звинувачення Мадуро в тому, що за нинішньою кризою влади стоять США, заявивши, що населення країни просто реалізує свої конституційні права.

Раннє радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон підтвердив інформацію ЗМІ про бесідах віце-президента США Майка Пенси з Гуаидо.

“Віце-президент кілька разів розмовляв з тимчасовим президентом Гуаидо, включаючи ніч перед тим, як ми його визнали”, – повідомив Болтон на брифінгу.