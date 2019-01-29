Франція і Бельгія “закриються” один від одного парканом

Довжина огорожі складе 101 км.

Влада Франції побудують паркан на кордоні з Бельгією, щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней (АЧС).

Досі у Франції АЧС не фіксувалася. Але влада країни готові протистояти хворобі. По-перше, французи вже створили спеціальну кризову групу. Вона повинна координувати заходи щодо запобігання можливого поширення АЧС на території країни.

“Це включає в себе створення “білої зони” і двох зон спостереження вздовж кордону з південною Бельгією. У цих зонах вся популяція дикого кабана повинна бути знищена в найближчі тижні”, – пише видання.

Крім того, планується побудувати паркан на кордоні з Бельгією, довжиною в 101 кілометр.

“Насамперед, це близько 27 км огородження в безпосередній близькості від бельгійських вогнищ вірусу. Паркан повинен бути стійким і близько 1,5 м у висоту”, – пише видання.

Нагадаємо, в грудні, котроллерами були зафіксовані випадки АЧС в 3 км зоні від кордону з Бельгією.

Також нагадаємо, що раніше Польща мала намір побудувати паркан від АЧС вздовж державного кордону з Україною, проте пізніше від цієї пропозиції відмовилася через дорожнечу проекту.

Тоді, коментуючи рішення польської влади про будівництво “противачээсного” паркану, нардеп Сергій Тригубенко назвав його вироком вітчизняної Госпродпотребслужбе.

“Виходить, що полякам безпечніше витратити мільйони доларів, щоб побудувати паркан між нами, ніж розраховувати на партнерство і взаємні зусилля в боротьбі з африканською чумою … Як на мене, таку заяву Міністерства сільського господарства Польщі – це просто вирок, винесений нашим чиновникам за бездіяльність”, – зазначив він.