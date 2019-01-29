Здали свого: топ-менеджер «Укрзалізниці» вимагав чверть мільйона гривень

У Києві на хабарі затримали одного з керівників філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» «Укрзалізниці».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Чиновник через посередника вимагає від представників комерційної структури 250 тис. гривень за передачу в оренду майна філії на «пільгових умовах». Посередника зловили в ресторані при передачі першої частини коштів, а його клієнта –в службовому кабінеті.

В СБУ зазначили, що операція проводилася у взаємодії з департаментом безпеки «Укрзалізниці».