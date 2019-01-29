В Ірландії ураган зруйнував 200-літнє дерево з “Гри престолів”

Пошкоджена візитна картка регіону.



У Північній Ірландії ураган Доріс пошкодив дерева на алеї, де знімали фрагменти культового серіалу “Гра престолів”.

Ураган під назвою Доріс зруйнував 200-літнє дерево, яке з’являлося в серіалі. Також ураган понівечив і сусідні дерева.

Найбільшу популярність Дарк Хеджес набула саме після зйомок “Гри престолів”. Алея стала Королівським трактом, по головній дорозі Вестерос, що проходить від Штормовий Кордону на півдні до Стіни на півночі. Букові дерева Дарк Хеджес розташовані в Північній Ірландії і є однією з візитних карток регіону.