Названі країни, найбільш успішно борються з корупцією

Україна піднялася на 10 рядків

Корупція процвітає там, де демократичні основи слабкі”, а “політики-популісти можуть використовувати її в своїх цілях”. Про це заявила Делиа Феррейра – голова міжнародної організації Transparency International (TI), оприлюднила у вівторок, 29 січня, щорічний Індекс сприйняття корупції в 180 країнах.

Більш ніж в сотні представлених країн рівень корупції оцінений нижче 50 балів за 100-бальною шкалою. “Наш звіт демонструє чітку зв’язок між наявністю здорової демократії та успішною боротьбою з корупцією в громадському секторі”, – підкреслила Феррейра.

Найуспішніше з корупцією борються в Данії (88 балів), на 2-му місці знаходиться Нова Зеландія (87 балів), 3-е місце поділили Фінляндія, Сінгапур, Швеція і Швейцарія (по 85 балів). Замикають перелік Південний Судан, Сирія та Сомалі (13, 13 і 10 балів відповідно). Німеччина у новому рейтингу погіршила свою позицію, зайнявши 11-е місце.

Експерти TI відзначають погіршення ситуації в Росії, яка знаходиться на 138-му місці з 180 (28 балів), між Папуа – Новою Гвінеєю і Коморськими островами. Напередодні Мін’юст РФ запропонував звільняти від відповідальності за корупційні злочини, вчинені внаслідок обставин непереборної сили”.

Україна піднялася на 10 позицій і посіла в рейтингу 120-е місце (32 бали), а Білорусь – 70-е, другий рік поспіль зберігаючи 44 бали. Серед колишніх республік СРСР найбільш високий результат показала Естонія (18-е місце), а найнижчий – Туркменія (161-а рядок).