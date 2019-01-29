Росія заявила про спробу США влаштувати переворот у Венесуелі

США взяли курс на повалення” Мадуро.



У МЗС Росії заявили, що США мають намір повалити законно обрану владу у Венесуелі. З такою заявою у вівторок, 29 січня, виступив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Він зазначив, що Сполучені Штати створюють серйозні перешкоди на шляху міжнародного сприяння врегулюванню кризи у Венесуелі”.

При цьому, за словами Лаврова, США і їх найближчі союзники “грубо порушують всі мислимі норми міжнародного права щодо Венесуели” і, по суті, “взяли відкритий курс на повалення законної влади в цій країні”.

Лавров також заявив, що венесуельська опозиція отримує вказівки від американських властей “не йти ні на які поступки владі в Каракасі, поки режим не відмовиться від влади тим чи іншим способом”.

У свою чергу Росія, за словами глави МЗС РФ буде і далі підтримувати Ніколаса Мадуро.

“Росія разом з іншими відповідальними членами світового співтовариства буде робити все, щоб підтримати законний уряд президента Ніколаса Мадуро у відстоюванні венесуельської конституції і тих методів урегулювання кризи, які знаходяться в конституційному полі”, – заявив глава російського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 23 січня у Венесуелі розпочалися великі антиурядові акції. Лідер опозиції Хуан Гуаидо проголосив себе тимчасовим президентом. Його підтримали США і ряд інших країн регіону та світу.