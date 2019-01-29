Двох європейських прем’єрів номінували на Нобелівську премію

Прецедентом стала угода



Уряд Македонії оголосив, що прем’єр-міністри Греції і Македонії Алексіс Ціпрас і Зоран Заев номіновано на Нобелівську премію миру.

У понеділок Заев отримав лист від нобелівського лауреата 2015 року Уидед Бушамаи з Тунісу, яка повідомила, що направила листа до комітету Нобелівської премії миру і висунула Заева і Ціпраса в кандидати на отримання премії.

Бушамаи підкреслила, що Преспанское угоду про перейменування колишньої югославської республіки є моделлю мирного та конструктивного розв’язання конфлікту між двома сусідніми країнами, і може служити прикладом для Балкан та інших регіонів.

Вона зазначила, що Преспанское угоду продемонструвало: переговори, позитивна енергія, рішучість і почуття добросусідства є вирішальними для вирішення всіх питань, незважаючи на “тиск націоналістів з обох сторін”.

Нагадаємо, парламенти Греції і Македонії ратифікували угоду про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.

В обмін на відмову Македонії від старої назви і перейменування Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп’є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

У НАТО вважають можливим вступ Македонії до Альянсу навесні 2020 року.