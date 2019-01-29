Імпорт заміщатися не бажає

Курс на імпортозаміщення в Росії з тріском провалився. Росіяни змушені купувати імпортні товари, навіть незважаючи на їх подорожчання через обвал курсу рубля. Про це свідчать дані моніторингу економічної ситуації РАНХиГС та Інституту Гайдара.

У розділі «Зовнішня торгівля Росії: попередні підсумки минулого року» економісти відзначили нетипову картину. Протягом останніх років, якщо курс рубля просідав до долара, тут же зменшувався і обсяг імпорту: громадяни починали економити на дорогих закордонних товари. Але в 2018 році ця закономірність була порушена.

Як зазначають економісти, з січня по жовтень 2018 року курс рубля до долара впав приблизно на 14% – з 57,65 руб./дол. на початку січня до 65,8 руб./дол. в жовтні. Однак симетричного скорочення імпорту за цим не послідувало — показник залишився приблизно на колишньому рівні. На думку аналітиків, потреба в імпорті виявилася настільки сильною, що змушує компанії і громадян купувати іноземні товари, незважаючи на зростання цін.

Нагадаємо: імпортозаміщення було заявлено президентом Володимиром Путіним у 2014 році — після приєднання Криму до Росії — як політика підвищення конкурентоспроможності російської продукції з метою виведення її на світовий ринок. Таким способом передбачалося зміцнити вітчизняну економіку.

Кампанія заміщення імпорту почалася з введення антисанкционных заборон на ввезення м’яса, риби, молока, овочів і фруктів. І продуктами справа не обмежилася.

У тому ж 2014 року уряд РФ прийняв план сприяння імпортозаміщення в промисловості. План передбачав, що вже до 2020 року частка імпорту в машинобудуванні, електроенергетиці, цивільної авіації, верстатобудуванні, нафтогазової галузі різко знизиться (в цих галузях вона становила 50% і вище).

За даними Мінпромторгу, на ці цілі до кінця 2016 року було направлено 374,4 млрд. рублів, з них 105 млрд. — пряма держпідтримка. У травні 2017-го прем’єр Дмитро Медведєв відзвітував про успіхи: частка імпорту в радіоелектронній промисловості до того моменту скоротилася до 54% замість запланованих 69%, а імпорт споживчих товарів у роздробі, за даними Росстату, зменшилася з 42% в 2014 році до 35% у 2017-му, продуктів харчування — з 34% до 22%.

Але вже тоді було зрозуміло, що головне завдання імпортозаміщення не вирішується. В травні 2017 року Володимир Путін так сформулював на нараді в уряді: потрібно, щоб наші товари в підсумку стали конкурентоспроможними як за ціною, так і за якістю, відповідали світовим вимогам і стандартам», хоча «импортозаместить все і вся — немає такої мети у нас».

За даними Російської економічної школи (РЕШ), імпорт, як і раніше дуже потрібен російським підприємствам, які хочуть модернізуватися — коефіцієнт зносу основних фондів по економіці в середньому 48,3% (дані на квітень 2018 року).

На першому місці по зносу — понад 50% – добувна промисловість, на другому — охорону здоров’я, на третьому — обробна промисловість. Як відзначають аналітики РЕШ, обладнання в цих галузях дуже стара, і всі ці галузі залежать від імпортної продукції — в Росії немає аналогів, або ці аналоги менш продуктивні і дороги в експлуатаційних витратах.

Словом, купувати вітчизняне не готові ні громадяни, ні промисловці. Чому так відбувається?

— Коли курс рубля падає, співвідношення цін на імпорт і вітчизняну продукцію різко міняється, — відзначає президент Союзу підприємців і орендарів Росії Андрій Бунич. — В таких умовах імпорт, як правило, спочатку дійсно скорочується. На перший погляд, це створює гарні передумови для витіснення імпортних товарів. Проблема, однак, у тому, що через деякий час співвідношення цін на імпорт і вітчизняну продукцію поступово відновлюється. І імпорт відіграє позиції на ринку.

Так відбувається з-за тотального зростання цін, який відбувається слідом за обвалом курсу рубля. Дорожчають продукти харчування, споживчі товари — словом, все. І в кінці кінців накопичений ефект цього подорожчання зводить нанівець конкурентні переваги, які на якийсь час отримують виробники вітчизняної продукції перед імпортерами.

Поясню на прикладі. Причому, вважати буду в євро, а не в доларах — наш основний торговий партнер все-таки Європа, а не Америка.

Курс європейської валюти до кінця 2014 році — перед тим, як обвалився рубль — становив трохи більше 50 рублів/євро. Зараз курс — майже 76 рублів/євро. Виходить, євро піднявся приблизно на 50%. У той же час ціни на споживчі товари тільки за 2015 рік підскочили на 30-40%. А з того часу, зауважу, зростання цін не припинявся.

У результаті виходить парадокс: з 2014 року товари в євро подорожчали менше, ніж вітчизняні товари. І імпортувати знову вигідно.

Такі цикли спаду і відновлення попиту на імпорт спостерігаються після кожного сеансу девальвації рубля.

«СП»: — Чому в ці періоди все-таки не відбувається імпортозаміщення?

— Тому що, як показує практика, ефект від девальвації рубля нетривалий. На якийсь момент — стрибком — виходить, що вигідніше виробляти товари всередині Росії, але це триває недовго. Ціни не стоять на місці, і саме це паралізує спроби замінити імпорт.

У нас зараз, як не дивно, — після двох девальвацій 2008 та 2014 років, і повзучої девальвації 2018 року, — по більшості товарних позицій вигідніше імпортувати, ніж навіть у часи, коли рубль був на піку, перед кризою 2008 року.

Щоб вичавити максимальний ефект від девальвації рубля, потрібно не допускати подальшого зростання цін. Плюс проводити осмислену політику імпортозаміщення — механізми стимулювання повинні бути підготовлені заздалегідь, і запущені в потрібний момент.

У нас уряд ці механізми запустити не встигає. Воно обвалює рубль, а ціни — хоп! — тут же виростають. У такій ситуації будь-хто зробить інвестиції у вітчизняне виробництво, програє. Тому що дуже швидко знову запрацюють канали імпорту, і ситуація в економіці повернеться на вихідні позиції.

«СП»: — Але нам кажуть, що імпортозаміщення успішно йде в ряді галузей, наприклад, у сільському господарстві. Чому там це працює?

— В сільське господарство були зроблені серйозні вкладення ще до кримських подій, в рамках національних проектів. Потім ці вкладення стали приносити віддачу. Причому, що характерно, вкладення в сільське господарство після 2014 року продемонстрували дуже слабкий ефект.

Зауважу, крім того, що в сільському господарстві досі існує значний прихований імпорт: насіння, деякі корми та добрива, як і раніше закуповуються за кордоном.

«СП»: — Виходить, спроби налагодити імпортозаміщення в Росії — сізіфова праця?

— Налагодження власного виробництва — важкий і довгий процес. Але все одно, це потрібно робити. З 2014 року стало зрозуміло: якщо все залишити як є, в якийсь момент залежність від імпорту стане критичною.

Особливо це стосується технологій. Зрозуміло, що в сфері ВПК, від якого залежить обороноздатність країни, імпортозаміщення проводиться за будь-яку ціну. Але в інших областях справа йде важко. І поки не доводиться говорити, що в імпортозаміщення досягнутий серйозний ефект.

Російській владі, я вважаю, слід більш рішуче проводити політику імпортозаміщення. Потрібні жорсткі заходи, в тому числі протекціоністського характеру. Причому, вони обов’язково повинні поєднуватися з заходами щодо розвитку конкуренції на внутрішньому ринку. З боку держави, це потрібно робити практично насильно, щоб дати можливість вільно виходити на ринок новим гравцям. Це відразу позитивно позначиться і на зайнятості населення, і на зростання економіки РФ.